Romain LERAILLE

Titulaire d’un Master II Professionnel « Responsable Management et Développement des Ressources Humaines », consolidé par une expérience professionnelle, je recherche actuellement un poste de responsable formation afin de mettre à profit mon esprit d’initiative et pédagogique.



Par le biais de mes expériences, j’ai acquis de solides connaissances dans le domaine de la formation notamment sur la conception du plan de formation ainsi que sur les outils RH pour mieux définir les objectifs de formation.



J’ai pu prouver ma rigueur et mon sérieux à travers les différentes missions que l’on a pu me confier, tel que l’ingénierie pédagogique, la gestion et l'actualisation de parcours, mais également le pilotage et l'optimisation du budget.



Très polyvalent et impliqué dans mes fonctions, je souhaite évoluer vers un poste de responsable formation



Mes compétences :

Ingénierie

Optimisation