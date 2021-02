Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Depuis plus de 10 ans chez Manpower, passionnée par les ressources humaines , mes domaines dexpertise sont la gestion administrative, le sourcing, lévaluation, le recrutement et le suivi des candidats pour les secteurs transport , médical , pharmaceutique , aéronautique , et informatique .



Mon objectif ? faire mon maximum pour satisfaire nos clients, candidats et intérimaires, en anticipant les besoins des entreprises et en fidélisant nos Talents.