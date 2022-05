Sabrina FOURGEAU

Je suis Responsable des Ressources Humaines dans une industrie agro-alimentaire sur un périmètre de 270 salariés, répartis sur 4 sites depuis 1 an et demi. Mon poste est orienté "terrain". J'ai également occupé un poste similaire pendant 3 ans au sein d'une clinique privée de 370 salariés où j'ai travaillé sur le déploiement d'une gestion des temps, l'externalisation de la paie, l'internalisation d une nouvelle branche d'activité.

J'aime la gestion opérationnelle de mon poste, le contact avec les managers et la proximité avec les salariés.



Mes compétences :

Ressources humaines