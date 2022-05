Sabrina HAROUCHE

Le CESI a été créé en 1958 par cinq grandes entreprises industrielles françaises souhaitant faire évoluer et promouvoir leurs techniciens à fort potentiel. Il est aujourd’hui un groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle de premier ordre, spécialisé dans la formation des cadres, agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens et experts métiers.

Il développe ses activités dans le cadre de 5 marques : ei.CESI, exia.CESI, CESI entreprises, CESI alternance, CESI certification. Ses formations, titres et diplômes sont accessibles par l’alternance, l’apprentissage, la formation continue, la VAE et en formation initiale. Sa priorité est de concilier ouverture sociale et excellence, grâce à ses capacités d’innovation pédagogique.



Mes compétences :

Recrutement