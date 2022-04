Sami GOUSSI

Actuellement, j'occupe le poste d'ingénieur Systèmes Contrôlés chez Plastic Omnium Auto Inergy.



Auparavant, j'ai effectue deux missions chez PSA Peugeot Citroen.



Pendant la premiere mon travail consistait à développer des compétences techniques via la mise en forme de données d'essais véhicule et la préparation des simulations 1D sur Matlab-Simulink. J'interviens également dans la mise en place de nouveaux modèles physiques et dans la calibration de leur paramètres.



J’ai suivi un enseignement généraliste pendant mes deux premières années de formation à l'ISAE-ENSMA, j’ai ainsi été formé dans diverses disciplines telles que la mécanique, les matériaux, l’aérodynamique, la thermique, l’informatique. Je me suis spécialisé pour ma dernière année en Energétique, thermique et Aérodynamique.



Enseignements majeurs :



- 3ème année : Aérodynamique (de l aile, compressible), Méthodes Numériques pour l Aérodynamique, Codes de Calcul pour Écoulements Turbulents, Turbomachines, Combustion, Thermique,...

- 1ère et 2ème années : Aérodynamique, Énergétique, Thermique, Résistance des Matériaux, Informatique,...







Langues :



- Anglais (TOEIC : 930),

- Allemand: scolaire.



Mes compétences :

Star ccm+

Catia v5

FLUENT

Matlab/Simulink

FIRE (CFD)

FORTRAN

Mécanique des Fluides

Simulation numérique

CFD

Moteurs Propulseurs

Combustion

Automobile

Catalyse

Dépollution

Simulation