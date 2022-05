Sandrine PELLEGRINO

J'aime le challenge, le travail bien fait. La capacité de réaction rapide, l'action. Je pense être faite pour les relations humaines, et pouvoir être l'élément fondateur d'une équipe.

Mon objectif est de trouver une entreprise qui me ressemble à laquelle je puisse apporter mes compétences avec le même plaisir chaque jour.

N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Accueillir et être à l'écoute des clients

Organisée et Rigoureuse

Monter un projet

accueil tout public

Former et encadrer le personnel

Méthodique et diplomate

Travail en autonomie et en groupe

Formation environnementale

Accueil physique et téléphonique

Éducation

Organisation

Communication

Tourisme