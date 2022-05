Sandrine REY PEIRO

Randstad Search est le Cabinet ​d'approche directe, de recrutement et d'évaluation du Groupe Randstad, numéro 2 mondial de services en Ressources Humaines.

Nous mettons à la disposition de nos clients une offre complète de services liée à la recherche et l'évaluation de candidats :



- recrutement par annonce

- approche directe

- détection de potentiel

- évaluation des candidats

- audits de recrutement

- gestion d'opérations de recrutement nationales et internationales



Découvrez l’ensemble de nos offres sur :

www.randstadsearchandselection.fr





Professionnel(le) du recrutement, mes missions consistent à réaliser toute la démarche de sourcing et d'évaluation des candidats afin de proposer les meilleurs profils à mes clients.



Ayant conjugué une double expertise du recrutement en entreprise en en cabinets de conseil RH, j'ai aujourd'hui une approche pragmatique de différents métiers et secteurs d'activité me permettant de répondre au mieux à des problématiques de recrutement de mes clients et prospects.



Mes compétences :

Conduite d'entretiens

Chasse de têtes

Chasse de tête

Recrutement

Approche directe

Conseil

Négociation commerciale

Développement commercial

Service client

Fidélisation client