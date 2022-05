Sandrine RODRIGO CHARRY

OSER LE CHANGEMENT

Parce que comprendre et conserver les expériences passées en les envisageant comme une somme de talents et de ressources utiles et nécessaires pour vivre son présent et construire son futur, mon métier s'ancre dans :

-- l'écoute active et bienveillante,

-- le questionnement,

-- le conseil,

-- l'accompagnement,

-- la formation,

-- le respect de la confidentialité,

-- l'éthique.



Mes compétences :

Bilans de compétences

Outplacement

Recrutement

Ressources humaines

Coaching individuel