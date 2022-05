Sandrine SACEPE

Mes 15 années d'expériences en management de la Qualité, des Relations Clients et de l'Excellence Clients dans le domaine des services en B2B et B2C me positionne comme une experte et une passionnée en la matière.

Mes 8 années d'expériences en management de filiales et de business units dans des groupes internationaux me permettent de définir et animer des stratégies et des plans de croissance et de développement à moyen et long terme, de gérer les résultats opérationnels et financiers mais également d'organiser et optimiser les structures et les organisations afin de délivrer les performances attendues.



Mes compétences :

Environnement international

Gestion d'entreprise

Management d'équipes

Commercial grand compte

Business developpement & partenariats