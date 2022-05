Sandrine SILVA

Assistante RH depuis 8 ans, dont 6 sur des postes généralistes, mon souhait est maintenant de m’orienter vers la fonction de Chargée de missions RH. Plus précisément, j’éprouve beaucoup d’intérêt pour la gestion et le développement des compétences. Convaincue que les « ressources humaines » forment le pilier d’une entreprise, j’attache une grande importance (et surtout je crois) à l’équilibre entre l’épanouissement des collaborateurs et la croissance de l’entreprise.

Aujourd’hui, j’ai l’envie de sortir des missions opérationnelles RH que j’ai pu mener jusqu’ici pour me consacrer à des dossiers d’envergure, faisant appel à mon esprit d’analyse, mon dynamisme et mon sens des responsabilités.

Rigoureuse et consciencieuse, j'ai la volonté de bien faire. Efficiente, j'ai appris à hiérarchiser mes tâches, à organiser mon temps en conséquence, à agir vite et bien afin d'optimiser mes résultats et apporter une réelle plus-value à l'entreprise. De nature sociable, j'ai le sens du service et un goût prononcé pour les relations humaines. C'est ce qui me permet de m'adapter et de m'intégrer facilement à un nouvel environnement. Je m'épanouis également en faisant partager ma joie de vivre et en apportant de la bonne humeur à mon entourage professionnel et personnel.

Curieuse de découvrir de nouveaux horizons, je suis disponible pour tout échange et j’espère que mon profil vous donnera envie de me connaître davantage !