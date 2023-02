Sebastien GILLES

Après 20 ans d'expérience opérationnelle dans les Ressources Humaines d'entreprises industrielles et de haute technologie, j'ai créé ma structure de conseil dédiée à l'accompagnement opérationnel des entreprises dans la gestion de leurs Ressources Humaines.

Avec HRBPTeam :

- Musclez votre impact RH pour être un partenaire dynamique et incontournable de votre business et de vos opérationnels

- Prenez le contrôle de votre animation sociale en déployant une stratégie appropriée de régulation

- Développez les capacités de votre structure par une triple approche organisationnelle, collective et individuelle

Pour en savoir plus, et contactez-moi !



Mes compétences :

Conseil en organisation

Administration du personnel

Gestion des ressources humaines

Sociologie des organisations

Direction des ressources humaines

Gestion de carrière

Régulation sociale

Relations sociales