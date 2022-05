Sebastien GUIL

Chef de production Grand Chemin Traiteur Villers en Arthies 95. 8 ans

Chef de Cuisine Château de Brécourt 4* 15/20 gault et millau 5 ans

Second de cuisine Château de Salettes 4* Cahuzac sur vere 81 1 ans

Chef de Partie Moulin de Mougins 4* 2 macarons Michelin Relais et Châteaux 6 ans

Domaine de Beauvois 4* 1 macarons Michelin 1 an

Service militaire hôpital Percy paris

Byblos des neiges a Courchevel 4*

Domaines des Hauts de Loires 4* 2 macarons Michelin Relais et Châteaux

Le Grand Large 4* Île d'oleron