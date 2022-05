Shih-Hao WANG

Consultant SAP depuis 7 ans, j'ai pu appréhender toutes les phases d'une implémentation à travers les projets auxquels j'ai participé.

Avec une expérience d'une durée significative dans l'audit comptable, je comprends rapidement les besoins de mes clients ainsi que les enjeux de leurs demandes.

Sur des missions de TMA depuis 4 ans, j'apprends maintenant à intervenir sur un environnement productif sur lequel il faut se montrer à la fois réactif et attentif.



Compétences métier et SAP :



Métier :

-Réponse au cahier des charges sur les parties FI/CO

-Préparation des scénarios pour la prévente

-Prévente

-Animation des ateliers de conception

-Rédaction des comptes rendus et du Business Blue Print (conception fonctionnelle détaillé)

-Paramétrage

-Test unitaire et test d’intégration

-Résolution des incidents identifiés lors des tests

-Rédaction du manuel de configuration

-Formation des utilisateurs

-Rédaction du manuel de formation

-Recette unitaire et support recette utilisateur

-Go-live, support go-live et post go-live



SAP :

FI : FI-GL, FI-AP, FI-AR, FI-AA, FI-TR

CO : CO-OM-CEL, CO-OM-CCA, CO-OM-STA, CO-PC, CO-PA, EC-PCA



Mes compétences :

consultant

SAP

Conseil

ERP

Information Technology

Informatique

Audit

Finance