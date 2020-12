Stephane VALLET

Actuellement en recherche d'emploi active sur les régions, Grand Nord Ouest (Bretagne. Normandie, Loire Atlantique).

Les postes recherchés s'orientent vers de la prospection terrain et de la fidélisation clients,

La prospection et la fidélisation de prospects et clients sont mon savoir faire du quotidien.

Le gestion de centres de profits (Adrexo),

Cadre Commercial option services auprès de Grands comptes et Entreprises des régions énumérées en amont

Connaissance du tissus économique de ces dernières

Je suis de nature ambitieux, courageux, volontaire et dynamique et aimant relever les challenges.



Mes compétences :

Encadrement de personnes

Gestion de centre de profit

Techniques de ventes confirmées auprès de professionnels

Diplomatie

Dynamique

budgets

Qcm

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3