Stephane WINDSOR

Je possède plus de 25 années d’expérience dans l'industrie automobile au sein de grands équipementiers multinationaux et ai eu des responsabilités opérationnelles dans 4 pays, et je possède une grande maîtrise du Business Development et de la Direction Générale de filiales.



Doté d'un profil très opérationnel, disposant d’une formation d'ingénieur (UTC - 1989), j'ai acquis une double compétence Direction Générale / Commerciale et suis ouvert à toute opportunité professionelle.



Parlant couramment allemand, anglais et italien, et après des fonctions plus techniques chez Valeo pendant 4 ans (qualité, chef de projet), je me suis tourné vers la fonction commerciale, d'abord chez Plastic Omnium (3 ans) puis chez chez Pilkington, où j'ai managé la relation commerciale avec les grands comptes automobiles (constructeurs) au niveau mondial pendant 15 années. J'ai animé et managé des équipes commerciales et de dévelopement sur les 4 continents, en étant expatrié en Suède (Volvo) puis en Allemagne (Mercedes)



De retour en France en 2004, j'ai pris la Direction de la Filiale (100 pers - 90 mio €) d'un groupe anglo-saxon pendant 10 ans avec la gestion commerciale en parallèle des comptes Renault-Nissan et PSA, toujours au niveau mondial (180 mio € de portefeuille)



En 2013, je suis devenu Managing Director, pendant 2 ans d'un site, de production de vitrage automobile (400 pers - 110 mio €) situé au nord de Valencia en Espagne, tout en gardant mes responsabilités sur la Filiale France.



Début 2015, j'ai été nommé European Supply Chain Director et membre du Board Europe de Pilkington.



Fin 2015, et après 19 années chez Pilkington, j'ai décidé de prendre un nouveau challenge professionel, en rejoignant une ETI familiale de logistique industrielle .



Mes domaines d’expertise se déclinent en :

1. Direction générale et opérationnelle

2. International et multi-culturel

3. Business Development : Commercial & Gestion de Projet

4. Management et développement des collaborateurs



Mes compétences :

Industrie Automobile

Directeur Général

Key account management

Relations internationales

Développement des compétences

Business development

Logistique

Management

Continuous Improvement

Product Development