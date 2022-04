Sylvain LEO

Ancien Cadre de la Grande Distribution durant environ 15 ans, je suis Formateur depuis 2007.

Aujourd’hui, je recherche des « Clients partenaires » pour proposer et assurer des sessions de formation.



Mes compétences et quelques exemples de formation :



* Se positionner en manager leader

- Communiquer efficacement avec son équipe.

- Savoir adapter son management à la situation

(Hersey & Blanchard).

- Motiver ses collaborateurs et les faire grandir.



* Etre efficace en négociation commerciale

- Développer la négociation gagnant / gagnant.

- Préparer la confrontation, travailler la notion de

concessions / contreparties.

- Faire face aux situations difficiles.



* Apprendre à se connaître pour gérer son potentiel

- Identifier son style de communication pour une

meilleure efficacité dans les relations

interpersonnelles.

- Séduire par son assertivité pour gagner en assurance et s’affirmer.

- Utiliser la PNL et l’AT comme outils de

développement.

- Mettre son Quotient Intellectuel au service de son

Quotient Emotionnel.



D’autres domaines d’intervention



* Recrutement : Vous souhaitez externaliser vos actions de recrutements, confiez moi votre projet.



* Conseil en développement commercial :

- La réalisation d’études de marché et benchmarking

- L’utilisation de l’analyse SWOT comme outil

décisionnel.

- La mise en place d’une stratégie de Mix Marketing

par rapport à la concurrence.

- Le pilotage de performances : tableaux de bord

avec suivi des indicateurs clés de performance et

de rentabilité.

- Mise à jour des techniques de vente et de la

gestion de la relation client.



