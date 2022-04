Sylvain PETIT

12 ans d'expériences dans les Ressources Humaines et travaillant dans un environnement international, j'ai acquis et développé les domaines de compétences suivants :



> Gestion des relations sociales et négociations

> Compensation & benefits

> Développement Ressources Humaines

> Administration du personnel et Paie

> Gestion de projets ( gestion des temps, développement d'un pole paie centralisé)

> Recrutement

> Gestion de crise (liquidation judiciaire, plans sociaux)

> Management d'équipes

> Anglais opérationnel



Ces compétences ont été développées sur sites de production et sièges sociaux.



Mes compétences :

Compensation and Benefits

Conseil

Conseil RH

généraliste RH

Gestion de projets

Gestion de projets RH

Management

Projets RH