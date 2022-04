Sylvain POULAIN

Après 20 ans d'expériences en développement d'unités logistique; mon activité professionnelle est devenue une véritable passion .

En permanence organiser et mener les actions de pilotage afin de garantir l'atteinte des objectifs et le développement de mes équipes. Innovation et réactivité sont les maitres mots d'un service client performant.



J'aime particulièrement découvrir de nouvelles activités et de nouveaux défis tant au plan professionnel que personnel .



Mes compétences :

Distribution

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Logistique

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CURSUS management

Adobe Photoshop