Sylvain ROUGEOT

Je suis dans l'entreprise depuis avril 1999, mon parcours professionel à beaucoup évolué depuis :



Responsable Fabrication (viennoiserie) du 01-06-04 à ce jour

- maitrise de la conduite de ligne fabrication

- participer et organiser aux ameliorations de procès et d'essais de nouveau produits

- Gestion et encadrement de personnels (40pers)

- Etablir les plannings du personnel

- Etablir et faire appliquer les procès de fabrication dans les règles d’hygiènes et de sécurité

- Commande et gestion des stocks de matière première

- Remplacement des responsables (conditionnement, ordonnancement,apro)

- Démarrage de nouvelles lignes de fabrication

- Etablir les plannings d’intervention maintenance avec le Responsable Maintenance



21-01-03 Responsable de ligne



28-06-02 Conducteur de lignes viennoiserie et boulangerie



01-05-01 Boulanger sur ligne automatisé

01-06-99 Boulanger Titulaire (pétrin)

12-04-99 Aide Boulanger



Mes compétences :

Chef d'équipe