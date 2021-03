Sylvie LATHIERE

> > Une appétence pour les Ressources Humaines, et plus spécifiquement pour un poste de Responsable Formation / Développement RH.



* Compétences transverses acquises et développées au sein du groupe Fnac , dont une expérience de 6 ans en Ressources Humaines (généraliste), : management d’équipe, écoute, accompagnement des managers & collaborateurs, adaptabilité, sens de l’organisation, gestion des priorités, maîtrise du pack office (plus particulièrement Excel), capacité à gérer de front plusieurs dossiers, esprit d’équipe, compétences en gestion budgétaire et gestion de projets, connaissances en Droit Social, implication en terme de Responsabilité sociale d’entreprise (diversité, développement durable, …)



* Formation professionnelle : en rejoignant le service RH Formation chez Léon de Bruxelles (10 mois), j’ai enrichi mon parcours de nouvelles compétences opérationnelles plus spécifiques à la Formation : élaboration d’un plan de formation, relation avec les prestataires (Formateurs, Opca), mise en œuvre et suivi administratif et budgétaire du plan, reporting, évaluation des formations, référencement Datadock de l’organisme de formation interne, contribution à la révision d’un module e-learning.



* Expérience complétée par un Master 2 Ressources Humaines & RSE obtenu en janvier 2018, durant lequel j’ai également pu approfondir mon expérience de travail collaboratif, élargir mon champ de connaissance du digital.

* Anglais : niveau B2 (TOEIC 2018 : 905)



Mes compétences :

Ressources humaines

Environnement

Gestion budgétaire

Microsoft Office

Gestion de projet

Management

Curiosité

Esprit d'équipe

Forte capacité d'adaptation

Accompagnement d'équipes

Capacité d'écoute

Sens de l'organisation