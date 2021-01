Sylvie REDOULY

Titulaire d’un double diplôme – sciences politiques et d’un DESS Ressources Humaines- j’ai occupé pendant plus de vingt-cinq ans des fonctions managériales dans le domaine des ressources humaines et de l’accompagnement des parcours. Cette expérience me permet de connaître de l’intérieur la réalité de l’entreprise, ses logiques managériales, la complexité des rapports humains et ses répercussions en termes de motivation et de bien-être au travail.

En tant que manager, j’ai eu de plus en plus à cœur d’accompagner mes collaborateurs de façon harmonieuse, afin de leur permettre de trouver un sens à leur activité, gage d’efficacité pour l’organisation.

Cette quête de sens, je l’ai recherchée aussi : c’est pourquoi je me suis engagée dans une formation de coach.

Certifiée depuis 2014, adhérente à l’association Coach Pro j’accompagne aussi bien étudiants, salariés, fonctionnaires ou demandeurs d’emploi.

