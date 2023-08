Thierry OLLIVIER

Je suis saint-cyrien (promotion Lieutenant Darthenay, 1974-76), breveté de l’École de guerre (1990) et auditeur de l’IHEDN-53e session (2000/2001).

J'ai occupé des postes de commandement ou de responsabilité dans les domaines de l’entraînement et des opérations, de la formation, de la préparation de l’avenir, de la communication-médias. J'ai été engagé en 1991 en nord-Irak sous commandement américain. J'ai commandé comme colonel le 32e régiment d’artillerie (1995/97, Haguenau). Comme général, j'ai commandé la brigade d’artillerie (2004/06, PC à Haguenau), l’école d’artillerie (2006/2008, Draguignan), puis j'ai assumé la direction du Centre de doctrine d’emploi des forces (2008/2011, Paris). Dans ce dernier poste, je dirigeais l'élaboration des documents d'emploi opérationnel des forces terrestres françaises, je coordonnais le retour d'expérience des opérations de l'armée de Terre, j'étais directeur de publication des 2 périodiques professionnels des forces terrestres (Héraclès et Doctrine tactique) et je pilotais les aspects militaires du développement des grands systèmes de simulation de commandement opérationnel. J'assurais le lien et la cohérence avec nos principaux alliés. Je suis actuellement le conseiller militaire du conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS), groupement d'intérêt public interministériel dont la direction générale se trouve à l'Ecole militaire et qui veut promouvoir et assurer la cohérence de la recherche stratégique française, dans une approche pluridisciplinaire.

Je suis marié, deux enfants. Commandeur de la Légion d’honneur.