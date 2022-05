Thierry SANCHEZ

Parce que les hommes et les femmes de l’entreprise connaissent leurs gammes, mon métier de manager (faire-faire en situation hiérarchique pour développer la performance collective et satisfaire les objectifs de toutes les parties prenantes) de transition consiste à les mettre en musique dans des situations de changement ou de difficultés passagères. Ma mission s’achève lorsque les résultats économiques prévus sont atteints par la mise en œuvre de process , notamment de management, duplicables.

Manager par passion, formateur en management par envie (le management est un métier , donc il s’apprend), mon expérience opérationnelle de plus de 20 ans de responsable de centres de profits et de chef d’entreprise m’a montré que l’atteinte de l’excellence ( performance durable parce que reproductible car ses processus de mise en œuvre font partie de l’ADN de l’organisation), ne peut se faire que par les Hommes et pour les Hommes.

Au-delà des compétences en gestion économique acquises lors de mes expériences antérieures , l’exercice de mon métier s’appuie également sur la maitrise en autres de différentes techniques :

- Management situationnel

- Démarche processus

- Lean, Six Sigma, 5S (orientation services)

- Balance Scorecard

- Analyse transactionnelle ( Théorie Organisationnelle)

- Assesseur certifié AFNOR Référentiel Qualité European Fondation for Quality Management (EFQM)





