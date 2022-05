Thierry SPIRIN

18 ans d’expérience dans les fonctions commerciales dont 14 ans dans l’encadrement et le management.



DOMAINES DE COMPÉTENCE



MANAGEMENT



• Recruter, former, évaluer.

• Animer, coacher, encadrer les équipes commerciales.

• Gérer le personnel commercial et définir les stratégies

en matière de recrutement et d’évolution.

• Définir et mettre en œuvre une politique commerciale.

• Fixer les objectifs en volume, en marge et en qualité.

• Créer et mettre en place des challenges commerciaux.



GESTION



• Créer les outils de suivi.

• Suivre le respect des budgets.

• Mettre en place des outils d’organisation et définir les process.



COMMERCIAL



• Négocier des partenariats et des contrats.

• Créer, animer et prospecter des réseaux de prescription.

• Animer un réseau de revendeurs.

• Veille concurrentielle.

• Suivre un portefeuille clients.

• Merchandising.



Mes compétences :

Encadrement

Management

Management commercial