Management de transition et de projet



Évaluation et Prévention des Risques



Formation / Accompagnement / Audit



Coordinnation SPS (Sécurité et Protection de la Santé) niveau 1



Formation / Action sur mesure (QHSE, SST, PRAP, CHSCT, Incendie etc...)



Pour plus d'information consulterArray



Mes compétences :

ISO

Qualité

Consultant

QHSE

Risques professionnels

Prévention des risques

Secourisme

Sécurité incendie

Protection incendie

Sécurité au travail