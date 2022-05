Thierry VERILHAC

Bonjour,



J'ai commencé à travailler il y a 21 ans dans le textile (soieries PEYRAVERNEY).

J'ai été technicien pendant 8 ans et ensuite de 1998 à 2002 responsable d'un atelier de 30 personnes.



En 2002 suite à un licenciement économique j'intègre le service méthode de la société CHOMARAT (équipementier auto de rang 2 et 3) et je valide un BTS en productique.



En 2007 j'intègre le Service Amélioration Continue du groupe ou je participe au travers de ce service au déploiement de la démarche LEAN.

De 2009/2010 je valide à l'ECAM de LYON un Mastère "Lean Management et Amélioration Continue".



Je suis aujourdhui reconnu comme un expert dans le déploiement du Lean sur le groupe.



Cordialement.



Mes compétences :

Lean+

Ergonomie

Production industrielle

Amélioration continue

Management

Amélioration de la productivité

Gestion de la production

Sécurité au travail

Lean