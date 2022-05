Tony CROUET

Après une expérience enrichissante au sein de Techcity Solutions durant laquelle je suis passé de Hotliner à Manager de pôles Helpdesk (FNAC, QUICK SA, CRIDF, ELYO et divers sous-traitance IBM), j'ai décidé de voguer vers d'autres horizons.



Fort de mon travail sur les process clients, sur la qualité de la prestation fournie et sur la satisfaction clients, ID6 m'offre la possibilité de renforcer l'équipe de consultants au sein du GIE PCIS LVMH.



Mes connaissances sur la gestion d'un pôle Helpdesk, sur la formation aux métiers du téléphone, sur les outils de saisie des dossiers (BMC Software, EasyVista, HP Service Center) ont été un grand plus pour le client.



Connaitre l'utilsation d'Asset Center, de SAP ainsi que la maitrise des méthodologies ITIL et la capacité à gérer rapidemnt l'administration et l'exploitation de Service Center ont permis au client de m'attribuer plusieurs fonctions.



Ces différentes missions m'ont permis d'appréhender le système d'informations client et m'ont permis de proposer soit de nouveaux process soit des améliorations de process déjà existants.



Le passage en full infogérance, me permet de mettre en place des audits qualité et des nouveaux process pour notre support helpdesk.



Mes compétences :

Asset Center

Consulting

Helpdesk

ITIL

Manager

Remedy

Service Center