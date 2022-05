Toufic WEHBE

Je garde une réactivité dans la recherche d'emploi en m'ajoutant une formation d'électricien (03/2015-10/2015) pour me permettre plus de polyvalences et d’opportunitées dans le monde du travail.



Je suis issu de la Légion étrangère avec une formation continue dans la Maintenance infrastructure (niveau 3) .



-Impliqué et leader, je sais coordonner ,travailler en équipe dans le respect de la qualité, le souci de l'engagement et des délais.



-Pragmatique, bon communicant, organisé, aimant l'innovation, tenace, persévérant (volonté d'apprendre) avec un sens aigu du service et capable de réaction rapide aux problèmes.



-Organisé et analytique, rigoureux et autonome, je peux être reconnu comme force de proposition et de conviction.



-Vous souhaitez comme priorités pour vous ou votre entreprise quelqu'un de rigoureux, d'autonome et respectueux des consignes et du cahier des charges.



-Et vous estimez que le goût du travail en équipe et la capacité d'analyse sont des qualités indispensables à l'occupation de ce poste.



Formations :



-Technicien supérieur en maintenance d'infrastructure des bâtiments le 07/2007 (niveau III - code (RNCP) F1201)



-PR1 RN (12/04/13), CC (06/12/13) ;

QSP (19/04/13);GIES 2(26/11/13) ; ATEX 0(06/11/13)



-Habilitation électrique B1V / BR / BC obtenue en 2015



Langue étrangère : Libanaise, Sénégalaise et Anglaise (scolaire)



Permis : A1, A ; B1, B ; C ; EB



Mobile : 07.86.00.23.51



Mes compétences :

Budgets

Contrôler l’avancement des travaux

Analyser les différents plans d’exécution

Assurer la responsabilité technique, administrativ

Donner des instructions

Proposer les modifications techniques et financièr

Constituer et coordonner le travail

Organiser et diriger au quotidien un chantier

Établir des bilans