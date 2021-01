Treguer GUY

Directeur général

Expert passionné des produits agro-alimentaires PGC et Gourmet

20 ans d'expériences de PME et de Groupes auprès de clients GMS, Artisans, Export



Un état d'esprit entrepreneurial pour délivrer de la croissance et du profit



Mes compétences:

- Stratégies et politiques volontaristes axées croissance CA, Marge, Priorisation, Innovation

- Négociation de Grands Comptes - Renforcement relation Clients

- Développement réseau Export

- Management - Organisation - Développement d'équipes

- Joint-Venture - Actionnariat familial - Gestion de crises - Restructurations



Anglais opérationnel



Mobilité géographique.



Négociation commerciale

Développement de la performance commerciale

Stratégie Commerciale profitable & Dévelo

Management d'équipe

Organisation du travail

Lancement nouveaux produits

Développement commercial

Direction Centre de Profit

Management d'équipes

Stratégie d'entreprise