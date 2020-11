Vincent DE LA FOREST DIVONNE

Ingénieur diplômé de l'UTC Compiègne, certifié Black Belt, je suis en charge de déployer le lean six sigma au sein de Radiall (35 green belts -30 projets en cours )et de participer a la construction de la démarche "'Usine du Futur."



Parlant couramment anglais, j'ai travaillé en contexte international en tant qu'expatrié et en tant que support à des sites étrangers. Dynamique et entreprenant, je souhaite évoluer vers des fonctions de management opérationnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Nadcap

Métallurgie/ matériaux

Management hiérarchique et transversal

Qualité produit process

Maitrise des procédés spéciaux

Aéronautique et spatial

Lean six sigma Black Belt et Master Black belt

Usine du futur

Digitalisation automatisation

Excellence operationelle