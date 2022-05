Vincent DUMAINE

Je dirige Solubis, agence en communication et marketing au profil atypique Notre système de fonctionnement sous la forme d'un hub a pour finalité que chaque client y retrouve toutes les compétences en communication et marketing nécessaires à la réalisation de ses projets dans les meilleurs délais et au meilleur prix.



Nos compétences :

- Création / Exécution / Illustration / web design / retouche...

- Print : Suivi de fabrication / achat en imprimerie

- Web : site internet, emailing....

- Film : institutionnel, reportage... publicitaire

- Événementiel



Notre meilleure publicité : la confiance accordée par nos clients dans le temps

- Nvidia depuis 2006

- De Neuville, TotalGaz depuis 2007

- La Maison du Chocolat depuis 2009

- Pas à Pas depuis 2010

- Radio France, Ipsos, Lenovo depuis 2011

Depuis 2013, ce sont de grandes marques comme Viktor & Rolf, Fauchon, Asus, Transdev, le CNDB, Total Lubrifiant, Univar et Evolis qui nous ont accordé leur confiance.









Mes compétences :

Marketing

Communication

Imprimerie