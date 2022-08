Vincent PEYRUSAUBES

Issu d'un cursus d'ingénieur réseau BAC +5, ayant une expérience initiale en exploitation et projet pour le compte d'un client unique en Réseaux Informatiques et Télécoms (Téléphonie fixe et mobile), j'ai ensuite évolué vers des compétences de conseil et de gestion de projet dans le même domaine d'activité.

A la casquette de la gestion de projet technique s'est rajoutée celle de responsable d'affaire, incluant alors la gestion financière à la gestion de projet.



Après avoir pris en charge la responsabilité du réseau informatique du groupe Bollore Logistics, j'ai évolué vers celle de Responsable Design et Projets. Chargé de mener les études et les projets d'évolutions des architectures Réseaux et Sécurité , notamment celle du Datacenter, dans l'optique d'améliorer les performances, la stabilité et la fiabilité du SI.



J'apprécie le contact humain, la technique au sens large, le relationnel entre les utilisateurs et les décideurs.



Mes compétences :

Firewall

Sécurité informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion de projet

Réseaux WAN Hybrides

Routing and Switching

Cloud Security

Web Security

Architectures SI

ITIL Foundation V3

Informatique