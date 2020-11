Violaine DUVAL-ARNOULD

Portée par l'innovation et le digital au sens large, perspicace, optimiste et entreprenante, je cherche aujourd’hui à m’épanouir sur mes domaines de prédilection que sont le digital marketing et les plateformes eCommerce.



Consultante depuis 5 ans, mes missions sont polyvalentes : animations d'ateliers, rédaction de documents fonctionnels et supports méthodologiques, communication et reporting, analyse de marché, élaboration de documents commerciaux… Aujourd’hui, je cherche également à m’impliquer plus avant dans la relation client.



Habituée aux environnements complexes, j’ai contribué à des projets d’envergure en eCommerce (B2C) et en approvisionnement (B2B). A l’aise avec toutes sortes d’interlocuteurs (opérationnels, techniques, marketing, DSI…), je participe aussi bien à l'accompagnement des utilisateurs qu'au pilotage du projet. Un seul but : fédérer les différents intervenants autour des objectifs globaux.



Retrouvez-moi sur twitter : @V_DuvalA pour suivre ma veille perso et me contacter.



Aptitudes et savoir-être :

- compréhension rapide, fine et pertinente des contextes business (vision globale et synthétique de problématiques complexes)

- capacité à travailler en équipe et en autonomie, de manière rapide, efficace et structurée,

- communication précise, adaptée en fonction des messages et des interlocuteurs,

- expériences en environnements de travail internationaux (anglais couramment, bases en allemand et espagnol)



Mes compétences :

Autonome

Dynamique

E-commerce

Supply chain

Content Management System

Gestion de projet

Accompagnement au changement