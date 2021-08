Violaine LESAY

Issue d'une formation technique puis commerciale : j'ai travaillé 12 ans dans des PME fabricants des biens d'équipement.

Suite à un master II RH (1999-2001), en 2000, j'ai changé d'orientation professionnelle pour devenir consultant-formateur.

Pendant deux ans, j'ai travaillé pour deux sociétés de formation.

Depuis 16 ans je travaille à mon compte, en direct avec les entreprises, ou via des organismes de formation reconnus.

Toute mon actu sur : http://harmoniaformation.blogspot.fr

Mes thèmes d'intervention sont les suivants : techniques de vente, gestion des conflits, connaissance de soi, communication professionnelle, prise de fonction managériale, gestion du temps, animation de réunion. Bref ce qui permet au cadre moderne de bien maîtriser l'ensemble des compétences transversales de son poste.

Je travaille avec des méthodes éprouvées et m'adapte à chaque structure/culture d'entreprise.

Je propose des outils de travail très concrets, mon approche pédagogique est structurée, riche d'exemples, très interactive et conviviale.



Mes compétences :

Formation

Communication

Gestion des conflits

gestion du temps et des priorités

Animation de réunions

Gestion de la relation client