Xavier HESSE

Conseiller Rivalis à Paris: N°1 du Pilotage d'entreprise. je fais bénéficier les gérants de TPE de mon expérience réussie en tant que gérant fondateur de Parisspeed, TPE de 11 personnes dans le tourisme depuis 2009.



Directeur Achats avec 27 ans d’expérience en Sourcing Marketing Services / Packaging / Ingrédients

MBA in Business Administration – HEC



Pendant 2 ans j'ai travaillé pour AgileBuyer chez une FMCG Française de l'AgroAlimentaire leader sur ses marchés de Produits Frais Laitiers. Chef de Projet, j'ai établi et implémenté une stratégie d'optimisation des Investissements Marketing couronnée de Succès.



Anciennement Directeur du Référencement des Agences et Partenaires Marketing d'Electrolux dans le monde. 4 Régions (EMEA, North America, Asia Pacific, Latin America). Above the Line and Below the line activities. Reporte à la Chief Marketing Officer et au Global Indirect VP.



Un des dirrecteur des Achats d'Espace Publicitaire de Cadbury Schweppes (racheté en 2010 par Kraftfoods), avec une expérience de 10 ans en gestion Pub multipays (Europe de l'Ouest et de l'Est, USA, Brésil)



De mes nombreux voyages, j'ai ramené à Paris une activité de Bateau de vitesse sur la Seine: Parisspeed.

Vivez un instant unique au coeur de Paris :



Vous voulez organiser un évènement inoubliable, :

Enterrement de vie de jeune fille/garçon/autre, anniversaire, team building, mariage, promotion, licenciement...



Vous voulez des sensations fortes :

Tour au bassin de vitesse pour des accélérations jusqu'à 60km/h au ras de l'eau, des virages serrés, faire gronder les 500 chevaux que nous envie la brigade fluviale...



Vous voulez visiter Paris autrement :

Ballade touristique au rythme de votre choix, pour les amis, ou la belle-mère de passage...



Vous voulez un transport plus original, plus rapide, plus fun :

Pour un restaurant, pour une sortie en boîte, pour un rendez-vous amoureux...



ParisSpeed, est un Rib Boat : semi-rigide de 10m de long, capacité de 12 passagers, conçu par les commandos anglais de la Royal Army pour atterrir sur les îles en furtif.

Nous l'avons équipé du meilleur système sonore (JL AUDIO) pour accompagner en musique votre épopée. Vous aurez possibilité d'apporter votre propre playlist sur clé usb.



- 45€/pers pour un tour en journée

- 300€/heure pour une privatisation complète du bateau



100% de satisfaction jusqu'à présent !



Mes compétences :

Média

Design graphique

Advertising

Sourcing