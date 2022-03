Xavier LUCIEN-REINETTE

Etablir avec cohérence un diagnostic afin de définir un cap à travers une vision et travailler ainsi en équipe les plans dactions appropriés pour gagner en performance commerciale, opérationnelle et économique ; bâtir sur cette base en donnant du sens aux décisions, dans une logique d'amélioration continue ; fédérer et engager des équipes pluridisciplinaires en favorisant les épanouissements des uns et des autres en vue dune meilleure efficacité collective, au service du client ; accompagner des changements importants dont les programmes d'innovation tout en préservant l'ADN.

(BtoB, BtoC, BtoBtoC)