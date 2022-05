Yohan OJEDA

Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies, j'ai orienté mon parcours universitaire et professionnel dans ces domaines.



Je suis titulaire d'un Master Réseaux Informatiques d'Entreprise précédé par un DUT et une licence Réseaux et Télécommunications.

Grâce à mon parcours universitaire et mon expérience professionnelle, je dispose de compétences diverses dans le domaine des systèmes, des réseaux et des télécommunications.



Je souhaiterais découvrir de nouvelles expériences professionnelles à travers divers projets pour enrichir mon expérience et mes compétences professionnelles et personnelles.



Mes compétences :

Windows

Linux

Réseaux sans fil

Base de données

Programmation informatique

Supervision

PRA

Stockage

Virtualisation (VMWare, KVM)

Sécurité