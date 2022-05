Yohann TOBIE

FIRME DESIGN est un studio graphique basé dans le sud de la France.

Il fut créé en 2010 par Yohann et Julien, deux frères passionnés de mode et d’arts graphiques.



le studio est spécialisé dans le design complet (stylisme et graphisme) de collections sportswear homme, femme, enfant et accessoires.

l’accent est mis sur les détails qui feront la différence, tant aux niveaux choix de matières, traitements/finitions (teintures et lavages) et multiples techniques d’habillages (broderies, impressions etc…).



Le fruit du travail des 2 Frères, leur permet aujourd’hui, de collaborer avec 3 stylistes infographistes, 2 modélistes, 1 designer Denim Américain et de se charger d’échantillonnage et de production de collections dans les meilleures usines d’Asie.



L’autre spécialité du bureau réside dans la création graphique dédiée à différents supports (pré-press, web site, charte graphique, logotype, et espaces commerciaux tels que des stands d’exposition ou la décoration / aménagement de boutiques).



FIRME DESIGN analyse en permanence le marché afin d’amener la meilleure créativité possible avec des dossiers professionnels jusqu’au développement final.



Mes compétences :

Infographiste

Logos

Styliste

Freelance

Graphiste

Textile

Consultant

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

Adobe Photoshop