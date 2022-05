Yolaine R.

Parce que la parole des donneurs d'ordre a plus de valeur, je la leur laisse :



"les modifications effectuées sont d'ordre purement préférentiel (...) votre traduction était de très bonne qualité de toute façon."

UNIVOICE



"Merci pour votre sérieux et votre dévouement."

EURO-SYMBIOSE



"Thank YOU for your generous contribution!"

Translators without Borders



Mes compétences :

Anglais

Commerciale

Contrôle qualité

Correction

Espagnol

Informatique

Localisation

Organisation

Qualité

Relecture

révision

TAO

Test

Traduction