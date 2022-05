Yoni TAYAR

Vous avez testé Airbnb pour partager votre chez vous ? Alors jetez un coup d'oeil à Tips&Tips,Array, pour partager maintenant vos connaissances, où que vous soyez dans le monde !



Ayant vécu de nombreuses années à l'étranger dans le cadre de mes travaux en Marketing, mon profil complet et détaillé, est accessible en anglais ou en français sur LinkedIn.



N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn pour des retours plus rapides. Merci.

https://www.linkedin.com/in/yonitayar?trk=hp-identity-headline



Mes compétences :

Anglais

Bon relationnel

Chef de produit

Créatif

Espagnol

Esprit d'analyse

Études quantitatives

Études quantitatives et qualitatives

Facilité d'adaptation

International

Marketing

Marketing online

Relationnel

RIGOUREUX

Synthétique

Très bon relationnel

TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL