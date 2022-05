Zeeh JEAN CHRISTOPHE

Chez Sanofi, responsable environnement accès au marché et convention au sein de l'équipe accès au marché et politique de santé.

De double formation docteur en biologie et Master spécialisé Stratégie et management des industries de santé de l'ESSEC.



J'ai été chargé peandant 8 ans de projets innovants et stimulants: 4 ans dans la découverte de molécules et 4 ans en biologie cellulaire à Harvard Medical School. D



Expériences dans l'étude des protéines impliquées dans le trafic vésiculaire et les pathologies. Mon parcours fait de moi un specialiste dans le managment de projets scientifiques multidsciplinaires, combinant à la fois de la biologie moléculaire, biochimie, biophysique, biologie structurale, microscopie et biologie cellulaire.



Travail collaboratif finalisé par 9 publications scientifiques et de nombreuses collaborations. Mon objectif à long terme est d'utiliser mon savoir faire et mon leadership pour diriger des projets et des personnes au sein d'une entreprise pharmaceutique ou biotechnologique.



Mes compétences :

Recherche

Biologie moléculaire

Biochimie

Microscopie

Enzymologie

Biologie cellulaire

Drug discovery

Gestion de projet

Biologie Structurale

Economie de la santé

accès au marché

Santé

Médicaments