Agathe AUBERT

Mes expériences significatives :

- Assurer les fonctions supports d'une direction Relation Clients : formation, base de connaissance, process, satisfaction client

- Construire et déployer largement auprès des managers de terrain des outils d’aide à la performance (modèle d’auto-évaluation, cockpit pour le pilotage opérationnel, management visuel, méthodes d’amélioration continue)

- Mettre en place et pilotage d’une démarche d’Excellence Opérationnelle : déploiement du modèle EFQM, autoévaluation des membres du CODG, montée en compétences des collaborateurs sur le modèle, digitalisation du modèle)

- Concevoir et dispenser de modules de formation (groupe de progrès, gestion du changement)

- Mettre en place et animation d’une filière d’acteurs dédiés à la performance



Mes compétences :

Performance

Amélioration continue

Formation

Gestion de projet

Process improvement

Gestion du changement

Process management

EFQM

Lean 6 sigma

Management