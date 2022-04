Alain DROUIN

En animation de groupes d’entreprises et d’équipes :



- Création, animation et gestion d’un club de 20 artisans producteurs pour l’industrie

- Animation des Stages Préalable à l'Installation en CMA, avec des groupes allant jusqu'à 20 personnes.

- Coaching individuel et collectif de chefs d’entreprises artisanales dans leur redressement économique et/ou leur developpement économique.

- Réalisation d'entretiens personnalisés avec les porteurs de projet dans le CADRE des dispositifs NACRE et de la prestation Pôle Emploi EPCRE.

- Animation de demi-journées d’information dans le domaine de la création et reprise d’entreprises.

- Animation d’ateliers sur toutes les thématiques de la recherche d’emploi et la création de projets.

- Animation de session de recrutement en groupe utilisant la méthode de recrutement par simulation.

- Gestion de personnel : management d’équipes avec en moyenne 4 à 8 personnes selon les employeurs.



Relationnelles :



- Relations et souvent négociations avec différentes institutions (Conseil régional de Bourgogne, Yonne Active Création, ADIE, Conseil Général de l'Yonne, Pôle Emploi, CDC, DIRECCTE…).

- Construction d’un réseau actif de banquiers, comptables, et autres acteurs de la vie des entreprises de l’Yonne.

- Négociation (par le biais de conseils en recrutement) avec les entreprises de l’Yonne et de la Nièvre pour proposer les services de pôle emploi.

- Présentation de profils issus de la méthode de recrutement par simulation auprès des employeurs donneurs d’ordre.

- Aptitude à la négociation multi fournisseurs, ou interlocuteurs.



Techniques :



- Analyse financière d’après bilan.

- Réalisation de diagnostics de projets de développement des entreprises.

- Réalisation de prévisionnels d'activité pour les créateurs/repreneurs d'entreprises.

- Analyse des performances de l’entreprise par la mise en place de tableaux de bord.

- Réponses à des appels d’offres et mises en place des dispositifs administratifs de suivi des prestations quantitativement et qualitativement.

- Pilotage total des actions en relation avec Pôle emploi (pour le mandat du groupement EPCRE) ainsi que le dispositif NACRE avec DIRECCTE et CDC au titre de la CMA Yonne.

- Constitution et suivi de dossiers de financement de formation (individuels ou collectifs) avec construction d’argumentaires.

- Défense des demandes de subventions de financements auprès des financeurs.

- Rédaction de conventions de collaboration avec des institutions telles que la DIRECCTE, la Communauté de commune du sénonais.

- Construction de plans d’actions annuels pour atteindre les résultats attendus par ma hiérarchie.

- Gestion de centres de profits (stocks, marges, prix…).

- Création d’outils de contrôle d’activité et de suivi de dispositifs.

- Utilisation quotidienne et maitrisée de WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, EI.

- Utilisation du logiciel RCA pour la réalisation et prévisionnels et l’analyse des bilans.





Mes compétences :

Gestion

Recherche de financement

Développement économique

Management

Création d'entreprise

Organisé

Création

Formation

Gestion de projets