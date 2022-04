Alexandre DOL

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."

Henry Ford, industriel



Le management, c'est la clé de la réussite, et c'est bien là le plus intéressant des défis. Tirer la quintessence de chacun tout en créant un climat propice au bon développement du collaborateur.



Analyser pour avoir une vision, un cap, mais aussi prendre une décision, savoir déceler un talent, savoir l'exploiter, savoir déléguer et AGIR !



C"est comme cela que je me caractérise.



Mes compétences :

Leadership

Gestion d'équipe

Lean

Gestion du personnel

Gestion du stress

Management

Organisation