Alexandre GUILLEMAIN

Je suis Directeur d'un Pôle de foyers qui regroupe un foyer d'hébergement & de vie, un foyer de jour et un foyer d'hébergement qui ouvrira ses portes en septembre 2016. Pour une capacité totale de 89 places.

Nous travaillons à accompagner le parcours de vie des personnes que nous accueillons et pour cela de multiplier les modalités d'accueil afin de répondre aux demandes. Tout en travaillant, avec le plus de partenaires possibles sur le territoire, sur des questions majeures comme le vieillissement des personnes handicapées ou l'accompagnement du handicap psychique.



Mes compétences :

Afrique

Aide au développement

Coopération décentralisée

Développement durable

Développement local

Economie

Environnement

Gestion de projet

Maroc

Microfinance

ONG