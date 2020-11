Aline COULON

Curieuse et dynamique, j'ai besoin de challenges qui me permettent de faire évoluer en permanence mes compétences.



Pédagogue et enthousiaste, j'aime pouvoir transmettre mes connaissances et impliquer mes interlocuteurs dans une démarche commune.



Exigeante et pragmatique, j'ai besoin de voir concrètement le fruit de mon travail et de voir que les projets se concrétisent.



Les politiques de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement sont plus qu'une obligation règlementaire mais une méthodologie pour ne pas oublier notre bon sens et nous maintenir dans l'amélioration perpétuelle de nos actions.



J'ai acquis le respect du savoir-faire et l'importance du savoir-être, en grandissant dans le milieu agricole et en côtoyant des personnes fières de leur métier.









Mes compétences :

Management opérationnel

Microbiologie

Audit qualité

Gestion budgétaire

Audit interne

Normes ISO

Norme HSE

Gestion de la qualité

Développement durable

Autonomie

Informatique

Relationnel