Aline JACQUET

Diplômée d'un Master 2 en Ressources Humaines, j'ai eu l'opportunité de travailler en RH dans différents secteurs : industrie automobile, BTP.. J'ai entre autre occupé le poste de RRH Adjointe chez KAEFER WANNER, région Ouest Aquitaine. Lors de cette expérience, j'ai contribué au développement RH de la région, via des projets de développement des compétences, d’optimisation des Ressources Humaines, et surtout d’accompagnement opérationnel des managers. A ce jour, j'ai intégré le groupe Vallourec, Division Drilling Products France, et j'occupe la fonction de RRH sur le site de Cosne, en Bourgogne.



