Assurance Qualité :

- Référentiels BPL, BPC, BPF et ISO 9001

- Audits d'études BPL/BPC/BPF

- Audits internes et externes (laboratoires, animaleries, fournisseurs, sous-traitants)

- Réalisation de formations (BPL, Assurance Qualité)



Gestion de Projets :

- Planification de projets R&D

- Logiciels de gestion de projets OPX2, PSN8 et Microsoft Project

- Réalisation de formations en gestion de projets