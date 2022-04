Carine KABORÉ

Forte de mon expérience avec l'acquisition de compétences en management de la qualité, gestion de projet et management des hommes, je m'applique à garantir la sécurité sanitaire des produits mis sur le marché, l'objectif étant la satisfaction des clients.

La fonction de responsable qualité nécessite des qualités organisationnelle, managériale mais aussi relationnelle. Il faut savoir mobiliser et fédérer les équipes en les impliquant dans la démarche d'amélioration continue avec une adhésion totale à la politique qualité de l'entreprise.

C'est ce à quoi je m'engage et je suis prête à relever de nouveaux défis professionnels.



Mes compétences :

PMS

Audit qualité

Management de la qualité

Formation

IFS

Gestion de projet

Nutree

As400

RISC 6000