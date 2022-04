Carine PRESSE

Actuellement Responsable d'atelier de conditionnement, je dispose de plus de 4 ans d'expérience dans le management d'équipe et dans la gestion d'atelier de production.

A travers mes différentes expériences, j'ai également coordonné différents projets visant à améliorer la performance et les conditions de travail d'un atelier ( tels que l'optimisation des temps de changements de série, l'aménagement d'un local de charge, la mise en place d'un nouvel équipement) . Ces différents chantiers que j'ai pris plaisir à piloter m'ont permis d'acquérir une très bonne méthodologie de travail et de développer mes capacités d'observation, d’analyse et de réflexion.

Aujourd'hui, je reste à l'écoute de toute opportunité professionnelle notamment sur la région nantaise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Animation d'équipe

Management opérationnel

Gestion de la production

Performances industrielles

Résolutions de problèmes